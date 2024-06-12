踩踏大火及武裝攻擊 麥加朝覲受致命災難困擾

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（中央社麥加12日綜合外電報導）前往沙烏地阿拉伯聖城麥加（Mecca）朝覲是伊斯蘭教最神聖的朝聖儀式，但近幾十年來，這項活動卻受到踩踏事故和武裝攻擊等致命災難困擾。

法新社報導，儘管如此，上一次朝覲被完全取消還是在1798年，當時法國政治及軍事領袖拿破崙（Napoleon Bonaparte）率軍攻打埃及。

不過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確實迫使沙國大幅降低2020年的規模，僅允許數千人參與，與2019年250萬名信徒參加的盛況相去甚遠。

以下是一些影響這個擁有上千年歷史穆斯林朝聖活動的事故：

●踩踏

2015年9月24日，在靠近麥加的米納（Mina）舉行的「擲石驅魔」儀式期間發生踩踏事件，多達2300名朝聖者死亡，是有史以來最嚴重的朝覲災難。

2006年1月12日，約364名朝聖者在米納的「擲石驅魔」儀式期間因踩踏喪生。信徒會在這個儀式中向3根石柱投擲石塊，象徵驅趕魔鬼。

1994年5月24日，在米納的「擲石驅魔」儀式中，踩踏事故造成270人死亡，當局當時將事故歸因於「創紀錄的參與人數」。

1990年7月2日，一座隧道的通風系統發生故障，引發大規模踩踏，導致1426人喪生，死者多來自亞洲。

●攻擊

1979年11月20日，數百名槍手占領大清真寺（Grand Mosque）要求沙國王室退位，並劫持數十名朝聖者為人質。官方統計，這起攻擊和發生在朝覲儀式後的戰鬥造成153人死亡、560人受傷。

●抗議

1987年7月31日，沙國安全部隊鎮壓伊朗朝聖者未經批准的示威活動，根據官方公布的數字，共有超過400人死亡，其中包括275名伊朗人。

●大火

1997年4月15日，由瓦斯爐引起的火勢蔓延米納的朝聖者營地，造成343人死亡，約1500人受傷。

1975年12月14日，一處靠近麥加的朝聖者營地因瓦斯罐爆炸引發大火，導致200人喪命。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130612