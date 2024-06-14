李強會紐西蘭總理 宣布對紐單方面免簽

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（中央社台北14日電）中國國務院總理李強昨日抵達紐西蘭，在當地時間13日下午與紐西蘭總理盧克森舉行會談。中國宣布將把紐西蘭納入單方面免簽國，兩國同意啟動服務貿易負面清單談判。

中國官媒新華社報導，李強昨日下午與盧克森（Christopher Luxon）會談時表示，此次訪問正值兩國建立全面夥伴關係10週年，中方願與紐西蘭一起努力打造全面戰略夥伴關係升級版。

李強表示，中紐的發展對彼此是機遇而不是挑戰，並宣布中方將把紐西蘭納入單方面免簽國家，也希望紐方為中國公民赴紐提供更多便利。

在貿易關係上，李強表示，願與紐西蘭持續擴大貿易規模。盧克森表示，願與中國進一步深化農業、食品、創意產業、環境保護等領域合作。兩國同意啟動服務貿易負面清單談判。

報導表示，兩國總理一致認為，中紐關係取得令人滿意的發展。會談後，李強與盧克森共同見證簽署服務貿易、營商環境、農食產品輸中、科技、專利審查、候鳥保護等領域雙邊合作文件，雙方發表「中紐總理會晤聯合成果聲明」。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1130614