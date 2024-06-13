李強抵紐西蘭 稱打造全面戰略夥伴關係升級

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（中央社台北13日電）中國國務院總理李強展開訪問紐西蘭和澳洲，今天抵達紐西蘭，稱要打造全面戰略夥伴關係升級。但外媒指出，貿易關係雖可望回溫，但仍難掩區域地緣政治上的分歧。

中國外交部今天公布，李強12日下午乘包機離開北京，紐西蘭當地時間13日上午抵達，是7年來首位訪問紐國的中國總理。

李強指出，這次訪問是為賡續傳統友好、促進互利合作、推動共同發展而來。期待與紐西蘭領導人和各界人士就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見，推動兩國各領域交流合作持續深化，打造中紐全面戰略夥伴關係升級版。

紐西蘭2008年成為與中國達成自由貿易協定的第一個西方國家，中國是紐國最大的牛奶和農產品出口市場，雙邊貿易額近380億紐幣（約230億美元）。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）近日表示，李強的訪問是紐國企業達成協議的機會，「與中國有大量合作領域，特別是在貿易、能源、氣候變遷等領域」。不過他強調，雙方也會針對分歧進行討論。

外媒報導，紐西蘭向來是五眼聯盟（Five Eyes）這個成員含美國的情報分享聯盟之中，對中國抱持溫和立場或較不發聲的一個。然而，近年來威靈頓當局也開始日益頻繁地公開討論其眼中北京各項令人憂心舉動。

中國外交部公布，李強6月13日至20日將正式訪問紐西蘭、澳洲和馬來西亞。（編輯：唐佩君/謝怡璇）1130613