三星最大工會擬再罷工4天 為薪資獎金向資方施壓

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（中央社首爾13日綜合外電報導）韓國三星電子國內最大工會今天表示，在7月與管理層談判破裂後，將於本月15日起舉行為期4天的罷工，在提高薪資和獎金方面對公司施壓。

路透社報導，全國三星電子工會（National Samsung Electronics Union，NSEU）副主席李賢國（Lee Hyun-kuk，音譯）在YouTube直播中指出：「這次罷工戰略目的是損害公司。」

三星電子（Samsung Electronics）在韓國國內有5大工會，全國三星電子工會是其中規模最大的一個，根據路透社，該工會成員有3萬6500人，占三星電子國內員工總數約30%。

李賢國指稱，該工會預計，在這次計畫的罷工期間，公司將沒有足夠的辦公室備用人力支持生產線，因為許多員工於15日國定假期（光復節）將不在崗位上。

三星電子則發表聲明指出：「公司計畫確保生產不會中斷，並遵守無不勞而獲的原則，同時我們將繼續努力恢復與工會的談判。」

該工會今年7月曾宣布無限期罷工，但在與管理層一系列談判破裂後，8月初曾要求工會成員復工。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1130813