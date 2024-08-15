巴菲特大砍蘋果持股 加碼投資保險與石油公司

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（中央社奧瑪哈14日綜合外電報導）「股神」巴菲特（Warren Buffett）今天提供最近拋售持股的更多細節，其中包括第2季度出脫逾3.89億股蘋果（Apple）股票。

根據巴菲特旗下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）向美國證券管理委員會（SEC）提交的最新文件顯示，波克夏仍有4億蘋果持股，依然是公司投資組合的最大部位。

巴菲特大量拋售蘋果持股，在公司本月稍早的財報中已有揭露，但確切售股數外界直到今天才清楚。

除大賣蘋果股票外，波克夏最近還削減一些投資，包括對美國銀行（Bank of America）、雪佛龍（Chevron）、第一資本（Capital One）、地板零售商Floor & Decor Holdings、電信公司T-Mobile和建材公司路易斯安那太平洋（ Louisiana Pacific）的投資 。

波克夏還脫手近10億美元有關美國雲端資料庫服務商Snowflake的投資。

出脫相關持股與投資後，讓波克夏原就已龐大的現金儲備，再飆升至創紀錄的2770億美元。

不過波克夏也砸更多錢買進保險公司Chubb與石油生產商西方石油（Occidental Petroleum）的股票，也透露對航太零件製造商Heico Corp和化妝品零售商 Ulta Beauty有較小額的新投資。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1130815