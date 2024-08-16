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美聯邦醫保協商砍藥價 10款暢銷處方藥在列

2024/8/16 14:55
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（中央社紐約15日綜合外電報導）美國總統拜登今天宣布聯邦醫療保險（Medicare）與藥廠的協商結果，10款重要處方藥將降價，新價格將在2026年生效，估計頭一年可省下60億美元。

法新社報導，美國政府援引「降低通膨法」（Inflation Reduction Act），為聯邦醫療保險計畫啟動10款暢銷處方藥議價。與製藥公司就藥物價格進行協商是私人保險公司的例行程序，這是聯邦醫療保險近60年來首度協調藥價。

白宮發聲明說，這是「劃時代的里程碑」。

新價格將在2026年生效，首批10種處方藥的價格和2023年相比將減少38%至79%不等。

美國總統拜登表示，這場耗時好幾個月的協商，光是第一年可為聯邦醫療保險節省60億美元。聯邦醫療保險是美國政府提供65歲以上老人的公營健保。

聯邦醫療保險與藥廠所達成的新價格協議，估計可為聯邦醫療保險受益人在第一年省下15億美元的自付額。

美國政府先以10種藥物進行價格談判，在接下來幾年將擴大計畫範圍。

諾華集團（Novartis）生產的心臟衰竭治療藥物健安心膜衣錠（Entresto）被納入10款降價的處方藥之中。諾華集團抨擊制定價格過程「不客觀也不透明」，聲稱「制定價格過程違憲，將帶來長期的毀滅性後果」。

除了健安心膜衣錠之外，阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）生產的糖尿病藥物福適佳膜衣錠（Farxiga）以及預防血栓的抗凝血劑艾必克凝膜衣錠（Eliquis）也在降價之列。

美國居民面臨全球最高的處方藥價格，儘管保費已經過高，但許多人還是得自掏腰包支付部分費用。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1130816

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