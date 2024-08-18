新加坡中元歌台秀登場 載歌載舞延續庶民文化

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（中央社記者吳昇鴻新加坡18日專電）農曆7月俗稱鬼月，在新加坡整個月可見中元節活動，除了傳統燒紙錢、路旁放香燭，載歌載舞的歌台秀更是特色之一，透過像跨年晚會熱鬧般的野台演出，延續庶民文化。

在新加坡華人社會裡，農曆7月的中元節是每年除了農曆春節外，另一個受到重視的節日。每年此時，新加坡路上常瀰漫著香燭味，由公共住宅組屋居民、店家及小販中心等人員組成「中元會」籌辦中元節祭祀活動。

中元節重頭戲莫過於「歌台秀」，其以流行娛樂告慰「好兄弟」，演出通常會邀請多位藝人輪番上陣，不僅演唱中、英文歌曲，也有福建或廣東等歌曲表演，是在地多元文化融合的寫照之一。

記者實地走到位於烏美（Ubi）附近的韮菜芭城隍廟（Lorong Koo Chye Sheng Hong Temple），一場歌台秀正要登場，許多民眾攜家帶眷坐在台下，整個廣場幾乎座無虛席。

歌台秀主辦方、麗星娛樂執行製作人陳志偉告訴中央社，歌台意義在於將娛樂帶給觀眾，新加坡華人喜歡熱鬧，在農曆7月以音樂取代放煙火等方式，把歡樂帶給民眾，希望這樣的傳統文化能繼續傳承。

陳志偉被視為復興新加坡歌台文化的代表人物，也對台灣文化相當熟悉，他說，知道台灣也有野台秀，常邀請台灣藝人到新加坡演出，藉此促進兩地文化交流，「文化與文化的交流，建立在人與人的互動之上，透過傳統文化的保留並發揚光大，可以增加雙邊的友誼」。

活動進行過程中，舞台上的主持人是歌台秀的靈魂角色，經常以方言諺語串場，那些詼諧逗趣的風格令台下觀眾捧腹大笑、拍手叫好。現場觀眾除了華人，也有馬來裔、印度裔民眾旁觀拍照。

歌台秀主持人李佩芬表示，參與主持歌台秀已經10年，中元節有著祭祀祈福意義，希望透過歌台秀帶給民眾娛樂氛圍。談及是否憂心新加坡歌台文化沒落，她說，許多年輕的民眾也會透過直播觀看歌台節目，「現在那些40多歲的民眾，以後到了退休年紀，也會需要餘興活動，歌台秀會繼續陪伴大家」。（編輯：唐佩君）1130818