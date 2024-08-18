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民主黨全代會前 賀錦麗赴賓州造勢爭取藍領選票

2024/8/18 19:24
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（中央社芝加哥18日綜合外電報導）美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗今天在關鍵搖擺州賓州展開巴士之旅，下週還將出席民主黨全代會。與此同時，反對拜登政府在以哈戰爭中支持以色列的示威活動也將登場。

法新社報導，不到1個月前，賀錦麗（Kamala Harris）才取代拜登總統，成為民主黨總統候選人。她準備乘著選民的滿腔熱情，趕往關鍵搖擺州賓夕法尼亞州參加造勢活動。

之後，59歲的賀錦麗將搭乘飛機前往芝加哥，參加19日登場、為期4天的民主黨全國代表大會（DNC）。近日賀錦麗在多項民調中領先共和黨總統候選人川普，這讓民主黨人再度充滿希望。

然而，民主黨全代會的安全管制措施勢必非常嚴格，因為預計從今天起至大會落幕為止，有數以萬計人將參與示威抗議，反對拜登政府支持以色列對加薩走廊的戰爭。

位於鐵鏽帶（rust belt）的賓州可能是所有關鍵搖擺州中最受重視的一州，兩黨候選人們都屢次訪問當地。

賀錦麗今天與競選搭檔華茲（Tim Walz）一起出席一些重要競選活動，從匹茲堡（Pittsburgh）展開巴士之旅，接下來將前往賓州西部多地，以爭取藍領選票。（譯者：施施/核稿：陳正健）1130818

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