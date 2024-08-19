遠古海蠍體型比人大還能跨洋遠行 3.93億年前突滅絕原因仍是謎

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）現代蠍子大多僅人類手掌大小，但在超過4億年前的古生代海洋裡，一種俗稱海蠍的節肢動物，體型能長到比人類還大，甚至還能跨洋遠行，是處於生物鏈頂端的掠食者。

紐約時報指出，美國自然史博物館（American Museum of Natural History）古生物學家畢克尼爾（Russell Bicknell）說：「牠實際上儼然是鯊魚的角色。」

一份由畢克尼爾和同僚所作的新研究於17日刊在「岡瓦納研究」（Gondwana Research）學術期刊，連同對澳洲相關化石的分析，顯示這種史上體型最大的海蠍具有遠渡重洋的能力。畢克尼爾表示新發現「完全打破我們對節肢動物能力已知的極限」。

人們俗稱的海蠍是統稱廣翅鱟目（eurypterid）的多種節肢動物。牠們外型多元、大小不一，但其代表性的巨大體形最為人所知。海蠍身長能超過9英尺（約2.74公尺）並有巨大鉗子、結實外骨骼和強壯利於游泳的腿；身形越大的海蠍越能主宰海洋世界。

研究也發現海蠍能遠渡重洋。在當時，岡瓦納大陸（Gondwana）和歐美大陸（Euramerica）之間，距離最遠可達數千英里，長短取決於路線不同。

海蠍能完成這一征途，透露出何以牠們身型會如此巨大的奧秘。西維吉尼亞大學（West Virginia University）古生物學家藍斯戴爾（James Lamsdell）表示，很可能就只是單純有必要這種體型，才能在海洋中存活，如同當代的鯊魚和鯨魚，只要長得夠大，就能輕易跨洲。

但就算這些節肢動物對當時的獵物們而言是多麼駭人的存在，牠們卻不聲不響地走向滅絕。根據出土化石，廣翅鱟目節肢動物數量在約4.44億年前開始的志留紀（Siluria）達到巔峰，但在約3.93億年前結束的泥盆紀（Devonian）早期突然滅絕，這點仍讓科學家感到困惑。

藍斯戴爾說：「牠們的出現，一開始活得好好的、身形長到很大，然後卻滅絕...有一段時間牠們真的極具主宰性，然後就突然沒了。」藍斯戴爾並未參與這份17日刊出的研究。（實習編譯：楊智恩/核稿：陳亦偉）1130819