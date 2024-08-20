基輔8月5度遭俄羅斯飛彈攻擊 防空系統成功禦敵
2024/8/20 15:08
（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭軍方今天表示，俄羅斯對烏克蘭首都基輔（Kyiv）發動本月第5次飛彈攻擊，初步資料顯示，防空系統再次成功抵禦襲擊。
路透社報導，基輔的軍事行政部門在通訊軟體Telegram上說，基輔昨晚也遭遇無人機攻擊；初步資訊顯示，這兩次襲擊均未造成損害，也無人受傷。
軍方說，目前還不清楚這些攻擊的完整範圍，但今早的襲擊可能涉及巡弋飛彈。
路透社的目擊者今早聽到爆炸聲，聽起來像是基輔郊區的防空部隊在運作。
軍方說，基輔本月已發布41次空襲警報。
烏克蘭昨天表示，已成功瓦解俄羅斯無人機對基輔的攻擊。
俄國尚未就今早的襲擊置評。俄烏雙方都說，他們頻頻發動無人機和飛彈攻擊，只鎖定軍方關鍵設施，不針對民用基礎設施。
另外，烏克蘭空軍表示，防空系統在俄羅斯連夜襲擊中擊落3枚飛彈和25架無人機。
烏克蘭空軍在Telegram發布聲明表示，這次襲擊目標是烏克蘭中部、北部和南部的9個州。（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1130820
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