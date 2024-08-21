馬尼拉動物園添幼獅 善待動物組織憂難妥善照護

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（中央社實習記者黃育靜21日馬尼拉專電）馬尼拉動物園獲贈一母幼獅（Isla），在對公眾展示之前，善待動物組織（PETA）發表聲明譴責囚禁無辜動物的行為。PETA表示，馬尼拉動物園無法滿足最基本的照護標準。

伊絲拉是由馬尼拉301-A3區獅子會（Manila Achievers Lions Club, District 301-A3）贈予馬尼拉動物園，目前尚未正式對公眾展示。

馬尼拉動物園工作人員告訴中央社記者，伊絲拉將在2個月後對外亮相，目前正在規劃一個供她自由活動的獨立圍欄空間。

根據PETA聲明，PETA聯合關心動物權益的菲律賓民眾，譴責馬尼拉動物園囚禁無辜動物。伊絲拉是一頭小獅子，也是動物園裡的最新受害者。

聲明中提到，PETA曾試圖將大象馬麗（Mali）轉移到保護區，但她仍在待了50年的水泥圍欄中去世。

這份聲明指出，馬尼拉動物園這一倒退決定所引發的公眾抗議，代表菲律賓人民並未忘記馬麗的悲慘命運。顯然地，動物園長期以來讓動物陷入痛苦。

善待動物組織資深副主席貝克（Jason Baker）在聲明中表示，伊絲拉應該交給專家進行觀察，並評估她是否可以重新野放，或是轉移到保護區。

馬尼拉動物園於1959年首次開放，在2019年時因向馬尼拉灣傾倒廢水而暫停營運並進行翻新，在2022年重新啟用。（編輯：唐佩君）1130821