巴基斯坦朝聖者前往伊拉克 中途在伊朗車禍28死23傷

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（中央社德黑蘭21日綜合外電報導）伊朗官方媒體今早報導，一輛巴士載著前往伊拉克參加什葉派穆斯林祭禱活動的巴基斯坦朝聖者，不幸於伊朗中部發生車禍，造成至少28名乘客死亡。

法新社報導，伊朗國家電視台指出：「一輛載著51名巴基斯坦朝聖者的巴士，於伊朗中部雅茲德（Yazd）的代赫希爾-塔夫特（Dehshir-Taft）檢查站前翻覆起火。…目前28人死亡、23人受傷，死亡人數可能還會增加。」

雅茲德省危機管理主席馬勒克薩德（Ali Malek-zadeh）告訴電視台主播，有一些傷者情況很危急。

馬勒克薩德說：「23名傷者中，6名已經出院，7名情況危急。死者中有11名女性、17名男性。」

這些巴基斯坦朝聖者原本正通過伊朗，前往伊拉克參加什葉派曆法中最大的活動之一「四十日節」（Arbaeen，又稱阿巴因節）。

根據官方數據，2023年約有2200萬名朝聖者參加這個位在伊拉克伊斯蘭聖地卡巴拉（Karbala）的祭禱活動，胡笙和其兄弟阿巴斯（Abbas）就安葬於此。（實習編譯：張威蓁/核稿：陳政一）1130821