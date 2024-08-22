蒲亭接見李強 預告10月金磚峰會將見習近平

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（中央社台北22日電）中國國務院總理李強訪問俄羅斯，於當地時間21日下午，在莫斯科克里姆林宮與俄羅斯總統蒲亭會晤。蒲亭在會上表示，他將於10月在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會歡迎中國領導人習近平的出席。

中共官媒人民日報報導，21日下午李強與蒲亭（Vladimir Putin）會晤，李強表示，今年以來，兩國元首已兩度會晤，在中俄建交75週年的歷史節點上，為進一步深化雙邊關係與合作擘畫新的藍圖、注入強勁動力。中方願和俄方一同落實兩國元首重要共識，保持雙邊關係良好發展勢頭，不斷拓展全方位互利合作，取得更多務實成果。

據俄羅斯衛星通訊社，蒲亭表示，他與習近平在今年的會談中已經制定了經濟和人文領域的大型聯合計劃和項目，未來多年將在各個領域展開大規模合作。他還提到，將於10月在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會恭候習近平的出席。

李強於當天上午先與俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）共同主持中俄總理第29次定期會晤。

新華社報導，李強表示，將遵照兩國元首戰略指引，堅持相互尊重、彼此信任、世代友好、互利共贏，加強中俄全方位務實合作，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係邁上新台階。

米舒斯京表示，兩國關係當前處於歷史最高水平，將持續擴大投資、能源、經貿、人文、地方等領域合作。另據俄羅斯衛星通訊社，米舒斯京表示，俄羅斯在對中國石油和天然氣供應方面處於領先地位，未來還將致力於增加對中國市場的農產品供應。

會晤後，兩國總理簽署了「中俄總理第29次定期會晤聯合公報」、新版「中俄投資合作規劃綱要」，並共同見證簽署教育、科技、化工、綠色建造、海上搜救、跨境貨物運輸、便利公民往來等領域合作文件。（編輯：廖文綺/張淑伶）1130822