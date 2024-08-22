美民主黨全代會 華茲正式接受副總統候選人提名

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（中央社芝加哥21日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗的競選搭檔華茲（Tim Walz）今天現身在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會（DNC），正式接受民主黨提名為副總統候選人，他在演說中表達對國家的熱愛。

法新社報導，華茲在民主黨全代會上說：「接受大家提名我角逐美國副總統，是我畢生的榮幸。今晚我們齊聚一堂，只是為了一個美好而簡單的原因。我們熱愛這個國家。」

現任明尼蘇達州州長的華茲知名度相對低，為賀錦麗（Kamala Harris）對上共和黨總統候選人川普的激烈選戰注入一股接地氣的中西部氛圍。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，華茲也感謝賀錦麗邀請他參選，並感謝總統拜登「4年來的堅實、具歷史意義的領導」。

他的夫人格溫（Gwen Walz）透過影片介紹他的經歷，講述他生於內布拉斯加州並加入陸軍國民兵（Army National Guard）服役的事蹟，影片中還可見他在軍中時的照片。

格溫和他們的孩子出席全代會，看著華茲上台感動不已。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130822