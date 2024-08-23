賀錦麗接受民主黨總統候選人提名 盼重新定義自己

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（中央社芝加哥22日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天接受民主黨2024年總統大選提名時，試圖為美國重新定義自己，這與共和黨候選人川普形成鮮明對比。

路透社報導，賀錦麗在民主黨全國代表大會（DNC）上說：「我代表只有在這個地球最偉大的國家才能寫下自己故事的人，接受你們對我擔任美國總統的提名。」這時候現場響起熱烈的歡呼聲。

一個多月前，賀錦麗成為民主黨候選人，當時81歲的總統拜登的盟友逼迫他退選。如果賀錦麗成功當選，她將創造歷史，成為第一位美國女性總統。

除了眾多政壇大咖外，還有不少演藝圈名人也共襄盛舉，參加為期4天的民主黨全國代表大會。

白宮發言人表示，拜登在演講前致電賀錦麗，祝她好運。

賀錦麗暗指川普在競選過程中使用分裂的言論，她承諾將「成為所有美國人的總統」。

她說：「透過這場選舉，我們的國家有一個寶貴且轉瞬即逝的機會，來擺脫過去的痛苦、憤世嫉俗和分裂鬥爭，這是一個制定新未來路向的機會，不是以身為任何政黨或黨派成員的身分，而是以美國人的身分。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1130823