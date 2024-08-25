帶美國走過疫情、對槓川普 83歲防疫隊長佛奇染病毒

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓24日專電）曾在美國前總統川普任內擔任最高防疫專家的佛奇日前因感染病毒住院，現已返家休養。佛奇的防疫路線與川普不合，引起川普政府官員聯手圍剿；近期共和黨議員批評他掩蓋疫情起源，導致他退休後仍須前往國會為自己辯駁。

83歲的佛奇（Anthony Fauci）為美國國家衛生研究院（NIH）效命超過半世紀，2022年卸任。美國有線電視新聞網（CNN） 及華盛頓郵報（Washington Post）今天報導，NIH發言人表示，佛奇因感染西尼羅病毒（West Nile virus）住院6天，現已回家休養。

據衛福部網站，西尼羅病毒是於1937年烏干達1名發燒婦女身上發現，病媒蚊因叮咬帶有西尼羅病毒的鳥類後再叮咬人類而傳播，主要於非洲、西亞等地流行。美國1999年首度於紐約州發現病例後，已在該地區形成季節性流行病。

衛福部指出，大部分民眾遭帶病毒的蚊子叮咬後不會出現症狀，僅約20%的民眾會於2至15天後出現發熱、頭痛、噁心、嘔吐等輕微症狀，但老年人容易併發嚴重的腦炎、腦膜腦炎，甚至可能死亡。

2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期，全球措手不及，佛奇成了全美最信任的抗疫專家，當時他經常為了防疫措施槓上時任總統川普。

川普本人曾轉推一則他人呼籲開除佛奇的推文，據報他還曾在競選團隊面前痛批佛奇「白痴」、「災難」，將他對佛奇的不滿檯面化。

佛奇不僅屢次公開打臉川普提供的疫情錯誤資訊，川普選情告急之際，佛奇還發出緊急訴求，敦促政府改變抗疫政策，否則美國將面臨「非常巨大的傷害」。白宮則反批他在選前大玩「政治遊戲」。

白宮換人當家後，佛奇2021年初首度以總統拜登的首席防疫顧問身分出席記者會。他表示，自己和拜登意見牴觸時不會有壓力，「我能表達自己的想法、證據與相關科學根據，讓科學說話，這就是自由的感覺」。

佛奇隔年回歸民間，走入校園，但「防疫總指揮」的頭銜讓他持續受到共和黨議員激烈的政治攻擊。今年6月，共和黨議員在國會聽證會上砲轟他掩蓋疫情起源，佛奇則反駁這些指控「簡直荒謬」。

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今年夏天，佛奇出版回憶錄「隨傳隨到」（On Call，暫譯）。亞馬遜（amazon）網頁介紹，這本書追溯佛奇在紐約度過的童年，並記述數十年來他照料重症病患、應對華府政壇急湍暗流的日子。

介紹寫道，「他是『敢向權力講真話』的化身，不卑不亢又端得出實績」。書中也提到佛奇身居幕後，就全球愛滋病救援及國內傳染病防範等重大問題為7屆總統提供建議及進行談判的過往。（編輯：施施）1130825