Telegram創辦人兼執行長抵法國被捕 將出庭受審

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（中央社巴黎24日綜合外電報導）法國官員表示，警方今天以與通訊應用程式Telegram相關的罪名，在巴黎近郊一處機場逮捕Telegram執行長度洛夫（Pavel Durov）。

一名不願透露姓名的官員告訴法新社，這位39歲的法-俄億萬富翁今晚在法國首都以北的布傑機場（Le Bourget Airport）遭拘捕。

另一名知情人士表示，他從亞塞拜然首都巴庫（Baku）出境。度洛夫預計明天出庭受審。

消息人士表示，法國防止未成年人遭受暴力的機構OFMIN已向度洛夫發出逮捕令，作為對涉嫌詐欺、販毒、網路霸凌、組織犯罪和宣揚恐怖主義等犯罪行為進行初步調查的協調機構。

度洛夫涉嫌未能採取行動，遏制不法分子利用平台。一名調查人員表示：「Telegram有罪不罰的情況已經夠多了。」他補充說，他們對度洛夫明知自己是通緝犯還來到巴黎感到驚訝。

路透社報導，Telegram在俄羅斯、烏克蘭和多個前蘇聯國家尤其有影響力，被列為繼臉書（Facebook）、YouTube、WhatsApp、Instagram、TikTok和微信之後主要的社群媒體平台之一。Telegram的目標是在明年達到10億用戶。

Telegram總部位於杜拜，由出生於俄羅斯的度洛夫創立。2014年，他拒絕配合俄羅斯政府關閉反對派在線上社群VK的帳號，並出售了該平台，隨後離開俄羅斯。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1130825