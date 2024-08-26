本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

印尼國會地方選舉修法急煞 分析：防98暴動重演

2024/8/26 21:52（8/26 22:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
印尼雅加達選舉委員會總部外23日爆發爆發大規模示威，抗議國會試圖透過修訂地方選舉法，推翻憲法法院做出不利於佐科威陣營的裁決。（路透社）
印尼雅加達選舉委員會總部外23日爆發爆發大規模示威，抗議國會試圖透過修訂地方選舉法，推翻憲法法院做出不利於佐科威陣營的裁決。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達26日專電）印尼上週爆發大規模示威，抗議國會試圖透過修訂地方選舉法，推翻憲法法院做出不利於佐科威陣營的裁決。面對民怨，國會急踩煞車放棄修法，分析指出，主要是擔憂政局不穩，恐重演98暴動事件。

印尼22日、23日連2天爆發大規模示威，抗議國會企圖透過修訂地方選舉法，推翻憲法早前的裁決，以利總統佐科威（Joko Widodo）的小兒子卡桑（Kaesang Pangarep）投入11月地方選舉。

這項修正草案在印尼引發全國示威，從雅加達、日惹、三寶瓏到萬隆等城市，均爆發大規模的抗議活動。面對龐大民怨，國會最終放棄修法。

印尼媒體分析指出，國會短時間內改變原本強硬修法的立場，是因來自民間排山倒海而來的輿論抨擊，同時也擔心，若繼續推動修法，可能造成政治動盪，重演當年的98暴動事件。

美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）今天報導，政治評論員阿貢（Agung Baskoro）指出，隨著民間反彈聲浪持續增加，各政黨評估後認為，若繼續推動地方選舉法修正草案，他們所受到的負面影響將會更大，因此最務實的解決方式就是放棄修法。

地方選舉法修訂草案之前獲得議會9個黨派支持，僅有民主奮鬥黨（PDIP）表示反對。

印尼社群媒體自21日開始，就廣傳以藍色為背景的印尼神鷹圖片，並寫上「緊急警告」。包括民主派人士、民間團體、名人及歌手等，都紛紛轉發該圖片，並使用「#KawalPutusanMK」（捍衛憲法法庭裁決）的標籤。

阿貢補充，國會決定放棄修法的主因是捍衛憲法法庭裁決的聲音持續增加，且已成為全國關注的焦點。他說，若國會和政府不理會民意，全國各個民間組織可能會動員起來，進而引發更大的政治動盪。

印尼政治評論（Indonesia Political Review）執行主任烏將（Ujang Komarudin）也提出類似看法，他認為，因有群眾壓力及規模龐大的示威活動，若繼續推行地方選舉法修正草案，可能引發類似98暴動的事件。」

他補充說，「這並非鬧著玩的，國會也明白這一點，因而取消修法，並批准憲法法院的裁決」。

印尼憲法法院20日裁定，地方正副省長候選人登記參選時，必須符合年齡達到30歲門檻的規定，推翻了最高法院的裁決，因卡桑12月25日才滿30歲，因此這項裁決等同阻擋卡桑投入11月的地方選舉。

印尼人民代表會議（DPR）隔天隨即表示，拒絕憲法裁決並推動修訂地方選舉法，將最低參選年齡限制定於宣誓就職時，而非登記參選時，試圖推翻憲法法院的裁決，引發全國抗爭。

1997年亞洲金融風暴波及印尼，印尼經濟情勢險峻，通貨膨脹嚴重，貧富差距非常大，加上國內政治長期動盪不安，有心人士刻意操弄族群對立，牽連無辜華人。

1998年5月13至16日印尼雅加達、棉蘭、巨港、梭羅和泗水等城市，出現暴徒發動一系列針對華裔社群的屠殺。暴動持續約3天，導致數萬名華裔受到虐待與殺害。（編輯：韋樞）1130826

#國會
#最高法院
#華裔
#印尼
#佐科威
#憲法法院
#印尼憲法法院
#卡桑
延伸閱讀
印尼國會擬推翻參選年齡限制憲法裁決 為總統小兒子參選鋪路惹議印尼民眾不滿國會疑為佐科威小兒子修法 數千人上街抗議佐科威10月卸任前內閣改組 分析指多為繼任者人馬政權交接在即 駐印尼代表陳忠：盼普拉伯沃對台關係更開放
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：