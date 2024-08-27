以色列人質被囚禁在加薩326天 軍方解救成功
2024/8/27 22:09
（中央社耶路撒冷27日綜合外電報導）以色列軍方表示，部隊今天經過「複雜的行動」，在加薩走廊（Gaza Strip）南部成功救出1名以色列人質。
法新社報導，以軍在聲明中指出，去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義分子哈瑪斯（Hamas）突襲以色列時，52歲的以色列貝都因人阿爾卡迪（Kaid Alkadi）遭武裝分子劫持。
根據「華盛頓郵報」（The Washington Post），阿爾卡迪被囚禁在加薩326天。
以軍表示：「經過在加薩走廊南部的複雜行動…阿爾卡迪已獲救。」
「他的身體狀況穩定，目前正被送往醫院接受檢查。」
阿爾卡迪來自阿拉伯人占多數的城市拉哈特（Rahat），去年10月7日，他在以色列南部的1個倉庫擔任守衛時，遭武裝分子擄走。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130827
- 以色列人質被囚禁在加薩326天 軍方解救成功2024/08/27 22:09
- 2024/08/26 21:53
- 2024/08/21 15:32
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
以色列對加薩中部發疏散令 病患逃離醫院避難