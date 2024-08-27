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以色列人質被囚禁在加薩326天 軍方解救成功

2024/8/27 22:09
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（中央社耶路撒冷27日綜合外電報導）以色列軍方表示，部隊今天經過「複雜的行動」，在加薩走廊（Gaza Strip）南部成功救出1名以色列人質。

法新社報導，以軍在聲明中指出，去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義分子哈瑪斯（Hamas）突襲以色列時，52歲的以色列貝都因人阿爾卡迪（Kaid Alkadi）遭武裝分子劫持。

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post），阿爾卡迪被囚禁在加薩326天。

以軍表示：「經過在加薩走廊南部的複雜行動…阿爾卡迪已獲救。」

「他的身體狀況穩定，目前正被送往醫院接受檢查。」

阿爾卡迪來自阿拉伯人占多數的城市拉哈特（Rahat），去年10月7日，他在以色列南部的1個倉庫擔任守衛時，遭武裝分子擄走。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130827

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