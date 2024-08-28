西班牙總理出訪西非 求化解加納利群島移民危機

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（中央社記者胡家綺馬德里28日專電）西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）昨天出訪非洲，走訪位於西岸的茅利塔尼亞、塞內加爾與甘比亞，與3國總統會面，以求化解加納利群島（Canarias）瀕臨崩潰的非正規移民爆量危機。

加納利群島位在非洲西北部的大西洋上，是西班牙位置最南的自治區，幾乎所有抵達群島的非正規移民，都來自桑傑士此行造訪的3個大西洋沿岸國家。

桑傑士此趟西非之行，雖將重點放在經濟合作項目上，但其重大任務落在緩解西班牙的當務之急：今年以來日益加劇的移民危機。

他此行計畫簽署「循環移民」合作備忘錄等，以允許西班牙雇主聘用勞工到西班牙臨時工作，並在工作結束後返國之外，桑傑士也預計強化與這3國的跨國警察合作，共同打擊有組織犯罪和非正規移民問題。

根據西班牙「國家報」（El País）報導，加納利群島今年1月1日至8月15日期間，共有340艘移民船隻抵達，較去年同期成長80.9%；總計共2萬2304名無證件移民登陸，年增126%。

最令人擔憂的是，加納利群島的收容所僅能容納2000名未成年移民，但目前卻有約5100名無人陪伴的兒童和青少年移民，處在擁擠且資源匱乏的庇護所裡。

為了化解這場移民超載危機，加納利群島自治區主席克拉維荷（Fernando Clavijo）已多次呼籲西班牙政府提出緊急解決方案，桑傑士也在23日前往群島之一的拉帕馬島（La Palma）與克拉維荷會面商討。

會談後，西班牙領土政策與民主記憶部長托瑞斯（Ángel Víctor Torres）表示，「改革移民法」，仍是這場危機唯一可能的解決方案。

托瑞斯並承諾在年底前提供加納利群島5000萬歐元（約新台幣17.7億元）資金補助，以補償該自治區為照護未成年移民所支出的費用。

西班牙社會安全、融合暨移民部提出的移民法改革內容，旨在要求所有自治區分擔庇護未成年移民的責任，更公平並強制性地在各自治區間「分配」未成年移民名額，以確保弱勢移民獲得充分照顧，包括醫療、教育和基本服務，並避免加納利群島的收容量超過負荷。

但西班牙極右翼「民聲黨」（Vox）激烈反對這項改革，並以此要脅右翼最大在野黨「人民黨」（PP）黨魁費霍（Alberto Núñez Feijóo），若是費霍接受這項法案，民聲黨便要在兩黨共同治理的5個自治區議會和人民黨決裂。

由於未獲得人民黨支持，加上「全力為加泰隆尼亞黨」（Junts）的反對，這項改革法案7月時未能在西班牙國會通過。西班牙政府表示，將會繼續與人民黨談判，並要求費霍「站在解決方案這邊，而非問題那邊」。

人民黨則對西班牙政府提出一系列措施建議，包括加強邊境管制、提高自治區預算、宣布全國移民緊急狀態等，並強硬表示，政府若不實施這些措施，他們就拒絕繼續談判。

除了加納利群島，西班牙在北非的飛地休達（Ceuta）也面臨非正規移民大量湧入的危機，光是26日一天之內，就有1500名移民試圖登陸。

根據西班牙政府消息人士向「國家報」指出，隨著秋天海象穩定，以及因鄰國馬利內戰而奔逃到茅利塔尼亞的20萬名難民，西班牙這場移民危機迫在眉梢，情況將越趨複雜。（編輯：唐佩君）1130828