錫克教分離主義領袖遇刺 加國劍指印度部長夏哈

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（中央社渥太華29日綜合外電報導）加拿大政府今天宣稱，印度內政部長、印度教民族主義總理莫迪（Narendra Modi）的親密盟友夏哈，是針對加拿大境內錫克教分離主義者陰謀行動的幕後黑手。

路透社報導，印度政府以無所憑據駁斥加拿大先前指控，否認與此事有任何關聯。

「華盛頓郵報」（Washington Post）率先報導加拿大官員的指控，即夏哈（Amit Shah）是對加拿大境內錫克教分離主義者暴力和恐嚇活動的幕後黑手。

加拿大外交部副部長莫里森（David Morrison）今天向國會委員會表示，他告訴這家美國媒體，夏哈在幕後策劃這些陰謀。

莫里森告訴委員會，「記者打電話給我，詢問（夏哈）是否就是這個人。而我證實他就是此人」，但未提供進一步細節或證據。

印度稱錫克教分離主義者為「恐怖分子」並威脅國家安全。錫克教分離主義者要求自印度分離出一個名為「哈利斯坦」（Khalistan）的獨立家園。1980年代和1990年代期間，印度叛亂造成數以萬計人死亡。

加拿大今年10月中旬驅逐印度外交官員，指這些官員與錫克教分離主義領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）2023年在加拿大境內遇刺有關。印度也下令驅逐加拿大外交官員。

加拿大這起事件，並非印度據稱在外國境內鎖定錫克教分離主義者的唯一例證。

美國起訴前印度情報官員雅達夫（Vikash Yadav），指控他涉嫌謀殺錫克教分離主義領袖潘努恩（Gurpatwant Singh Pannun）未遂。潘努恩具有美加雙重國籍，是居住在紐約市的印度批評人士。

美國聯邦調查局（FBI）警告，切勿針對美國居民進行這類報復行為。印度自2023年11月宣布會正式調查美方說法以來，便很少公開發話。

上述指控不斷測試著華府和渥太華與印度之間的關係。印度常被西方視為制衡中國的力量。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1131030