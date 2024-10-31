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大馬非法移民拘留移轉計畫 東馬沙巴遣返24名中國人

2024/10/31 15:46
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（中央社記者黃自強吉隆坡31日專電）馬來西亞近年來有不少外國人逾期拘留或非法入境遭逮獲，東馬沙巴移民局指出，移民局最近甫透過非法移民拘留移轉計畫，將24名違反大馬移民條例的中國人遣返中國廣州。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）報導，沙巴移民局主任西蒂莎里哈哈比比尤索夫（Sh Sitti Saleha Habib Yussof）表示，這批遭遣返的中國人年齡介於31歲到64歲之間，列入空中遣返名單。

她指出，這群中國人觸犯1959/1963年移民法令第15（1）（C）條與1963年移民法相關規定，並於29日透過非法移民拘留移轉計畫，從斗湖（Tawau）移民拘留中心赴斗湖機場遣返中國。

移民局指出，這24名中國非法移民被大馬法律處分，其中有20人罰款馬幣1萬令吉（約新台幣7萬元），另有4人因年事已高豁免處分。

位於東馬的沙巴（Sabah）與砂拉越（Sarawak）經濟發展快速，吸引周邊東協與其它國家人民赴當地工作，但常發生逾期拘留的非法事件，移民單位持續展開查緝行動。

大馬媒體報導，從今年初迄今透過空中遣返的非法移民人數多達256人，中國人就占了34人。

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東馬砂拉越當地人士指出，馬來西亞自從去年底開放對中國觀光客免簽之後，幾乎每天都可以看到大批的中國觀光客入境，也有中國商家因其內部經濟過於競爭轉赴東馬另闢「戰場」，以更廉價方式與本地競爭，或許從表面觀察中國觀光客有促進經濟的效應，但多數中國觀光客僅習慣到中國人開設餐廳或百貨消費。

這名當地人士說，入境東馬的中國觀光客如果逾期未返國，就淪為非法移民或在當地非法打工，相對造成治安隱憂。（編輯：陳承功）1131031

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