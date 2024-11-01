菲律賓度過亡人節 民眾掃墓緬懷先人

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（中央社記者林行健馬尼拉1日專電）菲律賓今天度過「亡人節」，各地墓園湧進掃墓人潮。菲律賓總統小馬可仕提醒民眾，牢記前人的付出，提升自己成為更好的人。

菲律賓民眾大多信奉天主教，11月1日為天主教諸聖節（All Saints' Day）、2日為諸靈節（All Souls' Day），許多民眾以這兩天為亡人節，政府也循例放長假，讓民眾返鄉掃墓。

即使大馬尼拉地區所在的呂宋島最近才遭潭美（Trami）和康芮（Kong-Rey）兩場颱風侵襲，但馬尼拉市政府估計，從昨天迄今，光是在馬尼拉主要的兩座墓園，也就是北墓園和南墓園，仍有超過76萬人次的民眾湧入。

民眾在往生親人的墓前點蠟燭、祈禱，平日在各地工作的家族成員相聚談天、打牌、唱歌，聯絡感情，氣氛歡樂。

菲律賓各大城市大多有被稱為義山的華人墓園，在馬尼拉的華僑義山，華人也入境隨俗，把這天當作清明節，攜帶金紙、香及鮮花祭拜先人，也有菲律賓小童拿著掃帚與畚箕，替人清理墓地，賺取零用錢。

然而，近年來馬尼拉華僑義山的掃墓人潮似乎一年不如一年，菲律賓惠安公會總會秘書長王永鑫告訴中央社，政府放連假，許多人已提早掃墓並出國旅遊，導致今天掃墓人潮較少。

菲律賓人一般會在家門口點蠟燭，以讓先人看清回家的路。蠟燭的顏色具有不同的意義，白色代表這戶人家過去1年間有人往生，黃色代表逝者已往生2年，辭世3年以上點紅色蠟蠋。

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另一方面，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天也和家人，包括他的母親伊美黛（Imelda Marcos），一同到位於馬尼拉郊區的國家英雄墓園，為他的父親、前總統老馬可仕掃墓。

小馬可仕昨天發表聲明，提醒民眾在諸聖節、諸靈節感念為國家繁榮作過貢獻的前人，提升自己的心靈層次，成為一個更好的人，同時利用掃墓的機會，加強與親人與朋友之間的聯繫。（編輯：田瑞華）1131101