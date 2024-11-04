SK海力士：輝達要求高頻寬記憶體HBM4提前半年出貨

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（中央社首爾4日綜合外電報導）韓國晶片大廠SK海力士會長崔泰源（Chey Tae-won）今天表示，晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳要求SK海力士，將名為HBM4的新一代高頻寬記憶體晶片供應提前6個月。

路透社報導，SK海力士（SK Hynix）10月表示，其目標是在2025年下半年向客戶供應晶片。SK海力士發言人表示，這一時間表比最初目標要快，但沒有進一步說明。

黃仁勳要求加快交貨速度，凸顯預期用於人工智慧（AI）的輝達下一代圖形處理器（GPU）需求強勁。輝達在AI晶片市場市占率超過80%。

SK海力士一直在全球競爭中處於領先地位，以滿足對HBM晶片的爆炸性需求。這些晶片有助於處理大量資料以訓練AI技術，並且對輝達的圖形處理器至關重要。

但三星電子和美光科技（Micron）等競爭對手正試圖在這場競爭中迎頭趕上。

三星上週表示，在其8層HBM3E晶片出現延誤後，與某家大客戶的供應協議正取得進展。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1131104