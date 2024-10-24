受惠HBM銷售大增 SK海力士Q3獲利創新高

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（中央社首爾24日綜合外電報導）拜全球人工智慧（AI）需求飆升之賜，韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）今天公布創紀錄的季度獲利，並看好明年展望。

法新社報導，這家全球第2大記憶體晶片製造商主導高頻寬記憶體（HBM）市場，也是輝達（NVIDIA）主要供應商。

SK海力士表示，第3季（7月至9月）淨利為5.75兆韓元（41.7億美元），營業利潤為7.03兆韓元，超過2018年第3季半導體最巔峰時期創下的歷史紀錄。

SK海力士營收成長94%至17.6兆韓元，也是歷史新高，海力士將其歸功於「HBM和企業級固態硬碟（eSSD）等優質產品的銷售增加」。

HBM晶片營收季增70%以上，年增330%。

海力士在聲明中表示，「今年HBM和eSSD等人工智慧（AI）伺服器的記憶體需求顯著增長，公司預計這一趨勢明年仍將持續。」

海力士還說，「這是因為生成式人工智慧正在發展為多模式形式，全球大型科技公司繼續投資開發通用人工智慧。」

儘管季報亮眼，SK海力士股價在首爾早盤交易下跌。

財務長金祐賢（Kim Woo hyun）表示：「SK海力士今年第3季實現了有史以來最好的業績，鞏固其全球第一大人工智慧記憶體公司的地位。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1131024