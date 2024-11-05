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國際10大旅遊熱搜景點 菲律賓邦勞島上榜

2024/11/5 10:06（11/5 10:18 更新）
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（中央社記者林行健馬尼拉5日專電）國際線上旅遊平台Skyscanner最近公布2025年10大熱搜旅遊景點，菲律賓中部邦勞島排名第8，機位搜索次數和去年相比增加近8成。

Skyscanner是依據今年1月至6月期間的機位搜索次數增幅，發布這份排行榜。

義大利的雷焦卡拉布里亞（Reggio Calabria）排列第1，和去年同期相比，搜索次數的增幅達541%；其次是愛沙尼亞的塔爾圖（Tartu），增幅294%；第3是柬埔寨的暹粒（Siem Reap），增幅241%。

其中榜上有名的景點依序為：美國的巴爾的摩（Baltimore）、多米尼克的朴茨茅斯（Portsmouth）、西班牙的哥多華（Cordoba）、挪威的特琅索（Tromso）、菲律賓的邦勞島（Panglao）、德國的斯圖加特（Stuttgart）以及印度的錫魯瓦蘭塔不朗（Thiruvananthapuram ）。

邦勞島的機位搜索增幅為77%，Skyscanner形容這座小島為亞洲新興健康及養生景點，同時也是歐洲熱門觀光景點的良好替代地點。

菲律賓觀光部對此表示歡迎，並稱這是全球對菲律賓旅遊關注度持續提高的證明。

邦勞島位於菲律賓中部，島上有許多高級渡假村和潛水站，一些觀光客喜歡住在邦勞島，享受海灘、跳島及潛水的樂趣，然後租車環遊鄰近的保和島（Bohol）本島，參觀巧克力山丘、遊船河和看眼鏡猴。（編輯：高照芬）1131105

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