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賀錦麗臨危受命參選落敗後發聲 拜登讚正直勇敢

2024/11/7 09:04（11/7 09:28 更新）
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在昨天大選敗給共和黨對手川普後，總統拜登今天讚揚賀錦麗正直勇敢。

法新社報導，美國副總統賀錦麗在母校霍華大學（Howard University）發表完敗選演說後，拜登發表聲明說：「美國今天看到的是我所認識且深深敬佩的賀錦麗。她一直都是一名極為優異的夥伴與人民公僕，為人正直光明磊落、勇敢無畏且品格高尚。」

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，拜登又說：「她在臨危受命下挺身而出，領導了一場歷史性的競選活動，體現了以強烈的道德感與清晰的國家願景作為指引時，也就是盼望國家走向更自由、更正義且讓所有美國人擁有更多機會下，所能實現的可能性。」

美聯社提到，這是拜登在川普勝選後，首度對賀錦麗敗選公開評論。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1131107

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