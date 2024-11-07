賀錦麗臨危受命參選落敗後發聲 拜登讚正直勇敢
2024/11/7 09:04（11/7 09:28 更新）
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在昨天大選敗給共和黨對手川普後，總統拜登今天讚揚賀錦麗正直勇敢。
法新社報導，美國副總統賀錦麗在母校霍華大學（Howard University）發表完敗選演說後，拜登發表聲明說：「美國今天看到的是我所認識且深深敬佩的賀錦麗。她一直都是一名極為優異的夥伴與人民公僕，為人正直光明磊落、勇敢無畏且品格高尚。」
美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，拜登又說：「她在臨危受命下挺身而出，領導了一場歷史性的競選活動，體現了以強烈的道德感與清晰的國家願景作為指引時，也就是盼望國家走向更自由、更正義且讓所有美國人擁有更多機會下，所能實現的可能性。」
美聯社提到，這是拜登在川普勝選後，首度對賀錦麗敗選公開評論。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1131107
延伸閱讀川普主義從未消失 民主黨菁英化與基層脫節種敗因CNN檢討賀錦麗敗選：拜登期中選舉後就該讓出舞台川普感謝拜登道賀 將赴白宮談政權交接民主黨為何總統國會雙輸 資深策士：種族與性別不是川普回鍋主因賀錦麗籲年輕人勿絕望 支持者指性別族裔仍是關卡
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
府：賴總統致賀函 無尋求通話川普安排