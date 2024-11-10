菲律賓頒新法後 中國海警稱加強黃岩島巡航執法

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（中央社台北10日電）針對菲律賓新頒布的法令，中國政府今天連番回擊，發布黃岩島的「領海基線」聲明以及南海部分島礁標準名稱。中國海警局今天並表示，將持續加強在黃岩島領海及相關海域巡航執法。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）8日簽署「菲律賓海域法」和「菲律賓群島海道法」兩項法案，整合了聯合國海洋法公約以及南海仲裁結果，為菲律賓的海洋權利，包括南海在內，提供了法律依據。

中方指責，菲律賓海域法是將黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域納入菲方海洋區域，企圖以國內立法形式固化南海仲裁案非法裁決，嚴重侵犯中國在南海的領土主權和海洋權益。

中國海警局下午透過微信公眾號發布關於涉黃岩島問題的聲明，稱黃岩島是中國固有領土，「長期以來，中國持續、和平、有效地對黃岩島行使著主權和管轄」。

中國海警局表示，一段時間以來，菲律賓頻繁派軍警艦機和公務船隻衝闖黃岩島附近海空域滋事挑釁，還慫恿漁船衝闖黃岩島潟湖非法作業。「據掌握，個別菲律賓漁船涉嫌從事毒魚和捕撈瀕危水生野生動物等違法活動，破壞有關海域脆弱的生態系統。」

聲明說，中國海警將依法持續加強在「黃岩島領海及相關海域」巡航執法，捍衛國家領土主權和海洋權益。

今天稍早，中國政府就黃岩島領海基線發表聲明，圍繞黃岩島周邊公布了16個經緯度位置，宣稱其領海基線就是這些相鄰點之間的直線連線。

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同日，自然資源部和民政部也公布「中國南海部分島礁標準名稱」，標出64個島礁的中文名稱和經緯度位置，表示這是進一步規範有關地名的使用。

根據中國外交部官網，其發言人表示，劃定並公布黃岩島領海基線，是「中國政府依法加強海洋管理的正常舉措」，並表示中方對菲律賓頒布「菲律賓海域法」堅決反對，將依法採取一切必要措施，堅定捍衛國家領土主權和海洋權益。（編輯：張淑伶）1131110