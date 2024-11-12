中俄戰略安全磋商 蕭依古稱要抵抗美國遏制中俄政策

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（中央社台北12日電）中共中央外辦主任王毅與俄羅斯聯邦安全會議秘書長蕭依古今天舉行戰略安全磋商。王毅稱，國際形勢越複雜，中俄雙方越要堅定團結協作。蕭依古說，要一同抵抗美國對俄羅斯和中國實施的「雙重遏制」政策。

根據中國外交部官網，王毅和蕭依古（Sergei Shoigu）今天在北京舉行第19輪年度戰略安全磋商。雙方就共同關心的重大戰略安全問題全面深入交換意見，達成了新的共識，增進了戰略互信。雙方一致同意加強協作，維護好中俄關係和兩國發展振興大局。

王毅說，中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）年內3次會晤，對推動兩國關係乘勢而上、開拓進取作出一系列戰略部署。中俄戰略安全磋商機制要以落實兩國元首共識為根本遵循，就涉及雙方安全和發展利益的戰略性、全局性問題加強協調，不斷提升戰略互信水平，充實戰略協作內涵。

王毅表示，國際形勢越複雜，外部挑戰越多，中俄雙方越要堅定團結協作，捍衛共同利益。「我們願同俄方一道，著眼國際形勢變化，密切溝通協調，加強多邊協作，為維護中俄關係高水平發展勢頭提供有力保障，共同維護全球戰略穩定。」

據俄羅斯衛星通訊社報導，蕭依古表示，現在，俄中關係，俄中全面戰略協作夥伴關係，處於前所未有的高水平。俄羅斯與中國就國際及地區重大問題有著協調一致的立場。

蕭依古還說，希望中國繼續落實之前蒲亭與習近平會晤時達成的協議，「我認為這其中最重要的任務是抵抗美國及其附庸國對俄羅斯和中國實施的『雙重遏制』政策，進一步加強外交政策協調，包括構建平等、不可分割的歐亞架構。」

至於外界關注當前俄烏戰爭中的北韓士兵問題，以及川普當選美國總統對中俄兩國及中俄關係的意義，在中國外交部官網發布的消息與俄通社的報導中並沒有提及。（編輯：廖文綺/張淑伶）1131112