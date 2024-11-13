客機遭槍擊 美禁止民航機飛海地30天

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（中央社海地太子港12日綜合外電報導）海地飽受貧窮與幫派暴力蹂躪，在海地新總理昨天上任之際，美國一架民航機於接近首都太子港時遭到槍擊，美方今天以安全為由，禁止所有民航班機飛往海地，為期一個月。

綜合法新社與路透社報導，美國聯邦航空總署（FAA）發布飛行任務通知，禁止美國的航空公司於海地領土與3048公尺以下的空域營運班機，為期30天，理由是「與持續安全動盪相關的飛安風險」。

美國廉價航空公司精神航空（Spirit Airlines）一架從佛羅里達州飛往太子港（Port-au-Prince）的班機昨天遭到槍擊，不得不改降多明尼加共和國。

海地新任總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）昨天宣誓就職，接替今年5月才獲任命的康尼爾（Garry Conille）。費艾梅承諾會致力讓暴力叢生、飽受磨難的海地恢復安全。

海地今天仍與世界其它地區隔絕，主要機場關閉，太子港數個街區槍聲四起。

美國今天呼籲海地領袖們將個人利益放在一旁，集中精力讓國家恢復正常運作。國務院發言人米勒（Matthew Miller）在聲明中表示，海地人民的迫切需要，使過渡政府必須將治理置於政治人物個人利益的競爭之上。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1131113