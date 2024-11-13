俄裔以色列人全家遭挾 巴勒斯坦團體公布人質影片

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（中央社耶路撒冷／貝魯特13日綜合外電報導）一個與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯結盟的好戰團體今天公布去年10月7日遭挾持的人質薩沙的影片，包括他自己、女友、母親、祖母當時全遭挾持，父親則遇害。

法新社報導，自稱薩沙（Sasha Trupanov）的蓄鬍男子在影片中操希伯來語，談到以色列在黎巴嫩的軍事行動，並且呼籲以色列人對政府施壓，以確保人質獲釋。

在影片中，薩沙表示自己擁有俄羅斯、以色列雙重國籍，遭挾持時28歲，最近已經29歲了，還說他和女友柯恩（Sapir Cohen）去年10月7日一起在距離加薩走廊（Gaza Strip）不遠的以色列尼爾奧茲（Nir Oz）集體農場（Kibbutz）遭到挾持。

去年11月以哈達成協議休戰一週，並以關押在以色列監獄中的240名巴勒斯坦囚犯交換人質。於哈瑪斯發動突襲期間一起遭挾持的薩沙母親和祖母已於那一波停火時獲釋。他的父親特魯帕諾夫（Vitaly Trupanov）則於突襲期間遇害。

薩沙母親雷納（Lena Trupanov）透過倡議團體「人質及失蹤家庭論壇」（Hostage and Missing Families Forum）發布聲明說：「看到兒子依然活著讓我鬆了口氣，但是他說的事令我非常憂心。我敦促盡一切努力確保他和所有其他人質立即獲釋。他們已經沒有時間了。」

這是與哈瑪斯結盟的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）公布的第3支薩沙的影片。

以軍深入加薩走廊北部貝特漢諾鎮（Beit Hanoun）的同時，今天對加薩各地展開的襲擊一共造至少14人喪生，依然留在當地的大部分居民被迫逃離。

另外，黎巴嫩國營媒體今天則報導，以色列於24小時內對黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）在貝魯特南部的據點展開3波空襲。而在此之前，黎巴嫩衛生部表示，貝魯特以南遇襲，造成6人死亡。（譯者：何宏儒）1131113