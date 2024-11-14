巴西最高法院附近連環爆人員急撤 至少1死

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（中央社巴西利亞13日綜合外電報導）巴西有關當局表示，位於首都巴西利亞的最高法院附近今天晚間發生兩起爆炸後，院內人員緊急疏散，目前已知至少1人喪生，爆炸原因仍待釐清。

綜合法新社和美聯社報導，巴西最高法院開庭結束時，附近「傳出兩次強烈爆炸聲」。法院在聲明中說，案發後隨即進行預防性疏散，撤離法官和工作人員。

巴西媒體指出當地時間晚間7時30分左右發生爆炸事件，造成1人喪生，當地消防員證實此事，但未公布罹難者身分。

巴西媒體播放的畫面顯示，法院外的兩起爆炸時間相隔20秒。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）發言人克里斯比尼亞諾（Jose Chrispiniano）說，爆炸發生時，魯拉人不在鄰近的總統府。

警方封鎖巴西最高法院、國會和總統府所在地區的所有通道。

巴西媒體報導還說，總統維安單位已在總統府周圍地區進行清查。

巴西國會外稍早又傳出爆炸聲，但似乎未造成損害。

美聯社提到，巴西近年來兩極化嚴重，最高法院因打擊假消息傳播而成為威脅目標之一。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1131114