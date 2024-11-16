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強颱萬宜襲 菲律賓發最高等級警報強制疏散18萬人

2024/11/16 18:49
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（中央社記者林行健馬尼拉16日專電）強烈颱風萬宜撲向菲律賓北部呂宋島，菲國氣象局已發出等級最高的5號颱風警報，強制疏散18萬人，並呼籲高風險地區居民主動撤離，因為屆時救難人員將無法出動救人。

根據菲律賓氣象局（PAGASA）下午發布的通報，萬宜位於菲國中部北薩馬省（Northern Samar）東方約145公里處，中心附近最大風速每小時195公里，瞬間最大風速可達每小時240公里，以每小時20公里速度朝呂宋島靠近。

菲律賓氣象局預測萬宜今晚或明晨將在中部的加丹杜安尼斯島（Catanduanes Island）登陸，朝西北方向行進橫跨呂宋島，明晚離開呂宋島陸地，向南海前進。

加丹杜安尼斯島已處於5號警報狀態，呂宋島中部與南部地區發布4號警報，大馬尼拉地區則處於3號警報狀態。

菲律賓熱帶風暴警報系統分為5級，5號為最高等級，意味風速可能達每小時185公里以上，高風險建築物可能遭嚴重破壞，大部份樹木會被吹倒或斷枝，人畜在戶外可能被飛起的異物砸中。

4號警報指風速介於每小時118至184公里；3號警報指風速介於每小時89至117公里。

菲律賓每年平均遭20個颱風侵襲。近日不到1個月間，呂宋島接連遭潭美、康芮、銀杏、桔梗和天兔等颱風侵襲，造成嚴重財產損失及民眾傷亡，且由於路徑相近，許多城鎮還來不及從上一次的風災復原，就再次受災。

中部的畢科爾區（Bicol）6省上午已提前強制疏散居住在輕材質房屋的5萬8000戶家庭，相當於18萬人。政府官員也呼籲高風險地區居民主動撤離，並警告颱風吹襲期間，救難人員將無法出動。

菲律賓海岸防衛隊下午發布報告說，菲國59座港口或碼頭作業受萬宜影響，4000多名船客受困，1700多艘各類船隻停泊避風。（編輯：陳妍君）1131116

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強颱萬宜逼近 菲律賓嚴陣以待疏散大批民眾4個風暴系統席捲西太平洋 菲律賓恐遭受更多風災
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