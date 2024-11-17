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以色列空襲黎巴嫩首都 傳真主黨發言人喪命

2024/11/17 21:54
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（中央社貝魯特17日綜合外電報導）2名黎巴嫩安全單位消息人士告訴路透社，以色列今天空襲黎國首都貝魯特一個人口稠密地區的建築物，造成黎巴嫩政治與軍事組織真主黨主要發言人亞飛喪生，但真主黨尚未證實。

以色列軍方拒絕回覆路透社的提問。在空襲之前，以軍發言人的社群平台X帳號並未公告對遇襲區域的疏散命令。

這場空襲擊中拉斯阿納巴區（Ras al-Nabaa）。貝魯特南郊有許多人因以軍轟炸而逃離家園後，前往拉斯阿納巴區避難。

黎巴嫩新電視台（Al-Jadeed）隨後也報導亞飛（Mohammad Afif）喪生，並播出一棟建築物上方樓層都塌陷至一樓的畫面。

亞飛長年擔任真主黨（Hezbollah）已故前總書記納斯拉勒（Hassan Nasrallah）的媒體顧問。納斯拉勒死於9月27日以色列對貝魯特南郊的一場空襲。

亞飛在接掌真主黨媒體關係室前，曾在真主黨的瑪納電視台（Al-Manar）擔任管理職數年。

另根據法新社，黎巴嫩衛生部表示，以軍今天空襲貝魯特市中心的拉斯阿納巴區，造成至少1死3傷。

真主黨的巴勒斯坦盟友「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日對以色列南部發動致命攻擊，翌日真主黨就開始朝以色列軍事目標發射火箭彈，自那之後，真主黨與以色列已交火1年多。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1131117

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