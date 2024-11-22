南韓：俄助平壤強化防空 換取烏克蘭戰事援兵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）南韓國家安保室長申源湜今天接受媒體訪問指出，俄羅斯為獲得北韓兵力支援，提供裝備及對空飛彈等支援，協助北韓強化防空戰力，同時也可能提供平壤當局多項經濟支援。

申源湜今天接受SBS「新聞簡報」節目訪問時作以上表示。他指出，北韓今年5月發射軍事偵察衛星失敗後，俄方就曾公開去年起向北韓支援相關技術的事實，除此之外，南韓軍方認為俄羅斯還提供多種軍事技術及經濟支援。

對於北韓後續增派援兵的可能性，申源湜表示雖然無法完全排除北韓增派援兵的可能性，但目前仍未發現相關跡象。先前因當局確認北韓向俄羅斯追加出口自走砲等長射程大砲，部分意見認為北韓可能加派砲兵人力支援，申源湜說明，當局正密切追蹤相關動向，預估北韓最多會派遣4000人。

被問及烏克蘭戰事是否可能擴大為世界大戰時，他指出，俄羅斯真的要使用核武並不容易，戰爭擴大成世界大戰的可能性並不高。

至於何時可能向烏克蘭提供殺傷性武器，申源湜重申南韓政府階段性應對的立場不變，除烏克蘭當地狀況外，也得綜合考慮美國對烏克蘭的支援，以及北大西洋公約組織（NATO）的應對方式等多種因素，會連同擁有共同價值觀的國家狀況考慮後決定。（編輯：田瑞華）1131122