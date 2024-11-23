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北約秘書長呂特赴美國見川普 商討全球安全議題

2024/11/23 18:37
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（中央社布魯塞爾23日綜合外電報導）北大西洋公約組織發言人今天表示，北約秘書長呂特與美國總統當選人川普已在佛羅里達州舉行會談，兩人商討「北約面臨的全球安全議題」。

法新社報導，北大西洋公約組織（NATO）發言人達克拉雅（Farah Dakhlallah）透過聲明說，昨天這場會談是在佛州棕櫚灘（Palm Beach）進行。

川普（Donald Trump）以壓倒性勝利之姿重返白宮，讓歐洲感到不安，擔心他可能喊停華府提供烏克蘭的重要軍援。

北約盟邦指出，讓基輔能持續抵禦莫斯科的侵略，是攸關歐洲及美國安全的關鍵。

呂特（Mark Rutte）近日在匈牙利首都布達佩斯舉行的歐洲領袖會議說道：「我們看到，北韓、伊朗、中國，當然還有俄羅斯，加強合作對付烏克蘭。」

呂特提到：「同時，俄羅斯必須為此付出代價，他們正在進行的其中一件事，就是向北韓提供技術。」他警告，這威脅到「美國本土及歐洲大陸」。

當時他還說：「我期待坐下來跟川普討論，我們能如何共同面對這些威脅。」（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1131123

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