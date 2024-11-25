扣押Swatch彩虹手錶 大馬法院：內政部不合法應返還

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（中央社記者黃自強吉隆坡25日專電）大馬內政部去年以涉LGBT為由，突襲沒收Swatch彩虹手錶訴訟案，吉隆坡高等法院今天認為，內政部扣押行動沒有搜索票並不合法，判決撤銷扣押物，返還彩虹手錶。

馬來西亞內政部官員去年5月13日、14日突襲多家大馬Swatch專賣店，以「具有LGBT含意」為由查扣手錶，沒收172支「驕傲系列」（Pride Collection）手錶。這個系列手錶有紅、橙、黃、綠、藍、紫6種顏色，與象徵性別少數群體的彩虹旗顏色一致，錶帶還有兩個彩虹環。

Swatch去年6月24日向吉隆坡高等法院提出訴訟，認為內政部官員沒收172只手錶不合法。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、馬來郵報（Malay Mail）等大馬媒體報導，根據吉隆坡高等法院今天判決，內政部扣押行動沒有搜索票並不合法，應撤銷扣押處分，諭令14天之內返還遭扣押的172只手錶。

內政部長賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail）今天獲悉判決說，尊重法院判決，但須等待完整判決書出爐。

對於是否針對判決結果上訴，他說，目前仍言之過早。

馬來西亞多數人口是穆斯林，同性戀在大馬視為非法，會依伊斯蘭律法處以鞭刑，男性之間的性行為同樣會被判刑。LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者、酷兒）族群認為在大馬社會遭到歧視。

資深媒體人、同志權益運動人士王能傑（Isaac）今天告訴中央社，首相安華（Anwar Ibrahim）今年接受媒體訪問曾稱不同意內政部取締行動，內政部反應過度，因此，不論此判決有否揣摩上意、或真正具有司法獨立意義，而是證明了大馬沒有禁止同志行為，也不違法。同志團體樂見吉隆坡高等法院有如此「進步見解」。

他表示，馬來西亞是世俗國，並非回教國，相信這個判決對社會大眾具有提醒的指標作用。

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王能傑說，大馬同志社群受到歧視是一個結構性問題，特別是政府官員透過官方途徑對這個族群有負面評論，造成同志在工作場域、學校裡受霸凌和歧視。

大馬內政部去年8月發布公告，禁止Swatch手錶藉由以盒子、包裝、配件等形式印製與LGBTQ+有關內容，如果法院判決確定，將面臨最重3年有期徒刑、最高馬幣2萬令吉（約新台幣14萬元）罰款，或兩者兼施。（編輯：韋樞）1131125