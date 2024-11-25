以色列猛攻貝魯特南郊 稱擊中市區真主黨指揮中心

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（中央社貝魯特25日綜合外電報導）以色列軍隊先前發布撤離警告，並於昨晚猛攻黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」據點後，根據黎國官媒報導與法新社電視影像，以軍今天再對貝魯特南郊發動新一波襲擊。

黎巴嫩國營的國家通訊社（NNA）報導，「哈瑞芮克（Haret Hreik）周邊地區3度遇襲」；法新社電視（AFPTV）影像顯示南郊冒出濃煙。

以色列軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）稍早在社群媒體X平台表示，以軍將鎖定真主黨（Hezbollah）在南郊的設施建物，並指出幾個特定地點。

以軍稍後又說，空軍根據情報，對位於南郊的數個真主黨指揮中心進行空襲。

儘管歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）昨天造訪黎巴嫩並呼籲停火，以軍週末仍對貝魯特南部及其郊區發動猛烈攻勢。

根據黎巴嫩衛生部，人口稠密的貝魯特市中心巴士達區（Basta）23日遭遇致命襲擊，造成至少29人喪生。

以色列軍方今天提到，以軍擊中位於巴士達的真主黨指揮中心。

真主黨昨天宣稱對以色列境內及黎巴嫩南部的以國部隊、軍事據點和城鎮發動50起攻擊，以軍則通報有250發砲彈射入以國領土。（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1131125