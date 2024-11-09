川普勝選後 歐盟外長赴烏克蘭重申支持

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（中央社基輔9日綜合外電報導）歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今天抵達基輔，向烏克蘭保證歐洲對其支持不變。他是美國共和黨總統候選人、前總統川普勝選後，首位訪問基輔的歐盟高層官員。

法新社報導，川普（Donald Trump）勝選帶來許多變數，烏克蘭和歐洲莫不繃緊神經，憂心川普可能喊停華府對基輔抵禦莫斯科全面入侵的支持。

將於下月卸任歐盟（EU）外長一職的波瑞爾（Josep Borrell）告訴同行法新社記者，他們的「訊息相當明確，那就是歐盟將繼續支持烏克蘭」。

他說：「我們從一開始就支持烏克蘭。這次是我任內最後一次訪問烏克蘭，我要傳達相同訊息，即我們將盡己所能支持你們。」

川普在競選期間，對美國向烏克蘭提供巨額軍事和金融援助提出質疑，並稱自己能迅速達成協議，終結俄烏戰爭。

波瑞爾談到：「沒有人確知（美國）新任政府會做什麼。」他指出，美國現任總統拜登（Joe Biden）還有2個月任期可以進行相關決策。

他還說：「但我們歐洲必須利用這個機會，打造強大團結的歐洲，而團結、強大且有能力採取行動的表現之一，就是我們在支持烏克蘭方面所扮演的角色。」

根據德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institute）追蹤統計，自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，歐洲合計挹注約1250億美元（約新台幣4兆313億元）支持烏克蘭，而美國獨力援烏金額就高達逾900億美元。

多數人認為保住美國這個單一最大金主，是確保烏克蘭堅持下去的關鍵，尤其是在德、法等歐洲大國政局充滿未知數之際。（譯者：劉淑琴/核稿：洪培英）1131109