烏克蘭遭大空襲 蒲亭：回應烏軍用西方飛彈攻俄國

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（中央社阿斯塔納28日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天表示，俄軍稍早對烏克蘭發動大規模空襲，這是莫斯科當局對於烏軍使用西方供應飛彈打擊俄國領土的「回應」。

法新社報導，俄羅斯空襲烏克蘭數小時後，正在哈薩克進行訪問的蒲亭（Vladimir Putin）告訴盟邦：「我們進行了全面打擊。這是對（美國）陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈持續襲擊我國領土的回應。」

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，蒲亭還指出，烏克蘭境內有17座軍事設施被擊中。

根據蒲亭說法，俄羅斯過去2天來發射了100枚飛彈且出動466架無人機。

蒲亭提到，烏克蘭首都基輔的決策中心可能成為俄國新型極音速中程彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik）的目標。俄軍上週已動用這種飛彈攻擊烏國中南部城市第聶伯羅（Dnipro）。

蒲亭談到俄羅斯武器的生產細節，聲稱俄國製造的飛彈數量比北大西洋公約組織（NATO）所有國家還多10倍，且明年長程飛彈的產量將增加25%至30%。

他也說道，俄羅斯還有其他幾種類似「榛果樹」的飛彈系統可供使用。

蒲亭更宣稱，他們計劃繼續以「榛果樹」進行作戰測試，以因應「敵方行動」。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1131128