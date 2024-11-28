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歐洲議會籲廢除香港最惠國待遇 暫停與中港引渡條約

2024/11/28 21:35
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（中央社記者田習如布魯塞爾28日專電）歐洲議會今天通過決議強烈譴責中國及香港政府，呼籲立即釋放黎智英等香港民主派人士，並要求歐盟國家暫停實施與中港的引渡條約、廢除對香港最惠國待遇、向國際法院（ICJ）提告中國。

歐洲議會（European Parliament）大會今天針對香港實施國家安全法及相關法規，破壞香港基本自由及法治、香港泛民主派45人被指違反國安法而被判刑4至10年、壹傳媒創辦人黎智英自2020年起遭長期羈押，以及香港新聞自由遭壓迫等情況，對中國及香港政府提出嚴厲譴責，要求立即釋放這些政治犯。

決議文並呼籲歐盟成員國暫停與中國及香港當局簽定的引渡條約，以免海外港人受國安法脅迫；要求歐盟對外事務部（EEAS）及成員國警告中國，其對香港行為將影響歐中關係；要求歐盟制裁香港特首李家超及相關中港官員。

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決議文還要求歐盟27國共同作出廢除對香港最惠國待遇的決定，並檢討香港設在歐盟總部布魯塞爾的經貿辦公室地位；鼓勵歐盟國家向國際法院（ICJ）提告中國在香港和澳門施加國安法的政策；要求歐盟的法律保護基金用於支持香港民運人士。

此決議在473票贊成、23票反對、98票棄權下通過。歐洲議會決議雖對行政部門不具約束力，但這是歷來針對香港情勢少見提出多項具體嚴厲措施的決議。（編輯：田瑞華）1131128

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