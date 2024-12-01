科索沃運河爆炸案 當局控塞爾維亞襲擊、歐盟稱恐怖行動

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（中央社科索沃首都普里斯汀納30日綜合外電報導）科索沃內政部長斯韋克拉（Xhelal Svecla）今天表示，1條供水給2座主要發電廠的運河發生爆炸，警方已逮捕8人。科索沃政府和歐洲聯盟將此案稱為「恐怖行動」。

路透社報導，這起爆炸事件發生在昨天晚上7時左右。科索沃已將此案歸咎為鄰國塞爾維亞的「恐怖行動」。塞國總統武契奇（Aleksandar Vucic）則否認該國與此案有任何關連，抨擊科索沃的指控「毫無根據」。

斯韋克拉在直播記者會上說：「我們設法修復受損的河道，逮捕嫌疑人，並且沒收了大量軍火。」

警察首長霍查（Gazmend Hoxha）表示，被捕者「涉嫌煽動、組織甚至執行近來這些恐怖活動，特別是在伊伯-勒彭西（Iber Lepenc）運河發生的事件」。

警方表示，被捕者大多隸屬於當地塞爾維亞團體「公民保護」（Civilna Zastita），科索沃政府已將它列為恐怖組織。

這起爆炸讓科索沃和塞爾維亞原本就緊繃的局勢進一步升溫。以阿爾巴尼亞族裔居多的科索沃，經過近10年對抗塞爾維亞統治的游擊叛亂後，於2008年宣布獨立，但塞爾維亞迄今還未承認科索沃的國家地位。

昨天發生爆炸的北科索沃，雙邊關係尤其緊張。當地塞爾維亞少數民族拒絕承認科索沃的國家地位，仍將塞爾維亞的貝爾格勒（Belgrade）視為首都。

科索沃安全委員會（Security Council）今天稍早召開緊急會議後，表示已啟動武裝部隊防止類似攻擊。

法新社報導，歐洲聯盟（EU）今天譴責這起他們口中的這起「恐怖行動」。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在聲明中表示：「這是對科索沃關鍵民用基礎設施的卑鄙破壞行為，這些設施提供科索沃許多人的飲用水，也是科索沃能源系統的重要部分。」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131201