本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

科索沃運河爆炸案 當局控塞爾維亞襲擊、歐盟稱恐怖行動

2024/12/1 13:26（12/1 14:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
科索沃1條供水給2座主要發電廠的運河11月29日發生爆炸。（路透社）
科索沃1條供水給2座主要發電廠的運河11月29日發生爆炸。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社科索沃首都普里斯汀納30日綜合外電報導）科索沃內政部長斯韋克拉（Xhelal Svecla）今天表示，1條供水給2座主要發電廠的運河發生爆炸，警方已逮捕8人。科索沃政府和歐洲聯盟將此案稱為「恐怖行動」。

路透社報導，這起爆炸事件發生在昨天晚上7時左右。科索沃已將此案歸咎為鄰國塞爾維亞的「恐怖行動」。塞國總統武契奇（Aleksandar Vucic）則否認該國與此案有任何關連，抨擊科索沃的指控「毫無根據」。

斯韋克拉在直播記者會上說：「我們設法修復受損的河道，逮捕嫌疑人，並且沒收了大量軍火。」

警察首長霍查（Gazmend Hoxha）表示，被捕者「涉嫌煽動、組織甚至執行近來這些恐怖活動，特別是在伊伯-勒彭西（Iber Lepenc）運河發生的事件」。

警方表示，被捕者大多隸屬於當地塞爾維亞團體「公民保護」（Civilna Zastita），科索沃政府已將它列為恐怖組織。

這起爆炸讓科索沃和塞爾維亞原本就緊繃的局勢進一步升溫。以阿爾巴尼亞族裔居多的科索沃，經過近10年對抗塞爾維亞統治的游擊叛亂後，於2008年宣布獨立，但塞爾維亞迄今還未承認科索沃的國家地位。

昨天發生爆炸的北科索沃，雙邊關係尤其緊張。當地塞爾維亞少數民族拒絕承認科索沃的國家地位，仍將塞爾維亞的貝爾格勒（Belgrade）視為首都。

科索沃安全委員會（Security Council）今天稍早召開緊急會議後，表示已啟動武裝部隊防止類似攻擊。

法新社報導，歐洲聯盟（EU）今天譴責這起他們口中的這起「恐怖行動」。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在聲明中表示：「這是對科索沃關鍵民用基礎設施的卑鄙破壞行為，這些設施提供科索沃許多人的飲用水，也是科索沃能源系統的重要部分。」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131201

#武契奇
#波瑞爾
#科索沃
#塞爾維亞
#歐洲聯盟
#法新社
#路透社
#歐盟
延伸閱讀
北溪天然氣管線爆炸案調查結果 德媒揭烏克蘭「直徑行動」混合戰真相烏克蘭水壩爆炸 紐時：證據顯示為俄羅斯引爆回顧去年》塞爾維亞減少與科索沃邊界兵力 巴爾幹情勢降溫塞爾維亞積極取悅習近平 歐洲強權冷眼看北京插旗
波瑞爾
以色列猛攻貝魯特南郊 稱擊中市區真主黨指揮中心國際刑事法院發令逮捕尼坦雅胡 歐盟外交首長：須執行
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：