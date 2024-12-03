本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

中國抗議台空軍運送物資賑災 菲律賓：執行人道任務

2024/12/3 10:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健馬尼拉3日專電）台灣11月以空軍運輸機運送颱風救災物資至菲律賓，遭中國政府提出外交抗議。但菲方強調，台灣空軍運輸機當時是在執行人道任務，協助菲律賓颱風災民渡過難關。

要求不具名的菲律賓政府官員今天告訴中央社，中國駐菲律賓大使館上週抗議台灣空軍C-130運輸機降落菲律賓機場。

菲方向中國大使館說明，台灣空軍C-130運輸機的任務為人道屬性，協助菲國緩解颱風災區民眾的困境。

菲律賓自10月下旬起，接連遭潭美、康芮、銀杏、桔梗、天兔和萬宜颱風襲擊，造成至少160人死亡，超過900萬人流離失所，農田和基礎設施遭破壞，損失估計逾4億7000萬披索（約新台幣2億6000萬元）。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中華民國駐菲代表處為協助救災，先於10月29日代表政府捐贈500噸白米、10月31日再代表台灣政府捐出15萬美元（約新台幣489萬元），11月22日又由一架空軍C-130運輸機送來近5公噸救災物資。

這並非台灣首次出動軍用設備協助菲律賓救災。2013年菲律賓中部地區遭超級強颱海燕重創，台灣就曾出動18架次C-130運輸機，運送緊急救援物資逾130噸，另派出海軍中和號再運抵530噸民生物資。（編輯：周永捷）1131203

#中國
#中華民國
#台灣
#菲律賓
#菲方
#C-130運輸機
#潭美
#康芮
#天兔
萬宜颱風
菲律賓連遭颱風重創 台灣捐近5公噸救災物資
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：