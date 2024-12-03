巴勒斯坦兩大敵對派系修好 同意戰後共治加薩

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（中央社開羅3日綜合外電報導）雙方談判人員今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯領導的法塔組織已經同意，創設一個委員會共同治理戰後的加薩走廊。

根據法新社看過的計畫草案，這個委員會將會由10到15名無黨派人士組成，職權涵蓋經濟、教育、衛生、人道援助和重建事務。計畫仍然有待阿巴斯（Mahmud Abbas）批准。

埃及斡旋在開羅進行談判後，巴勒斯坦兩大敵對派系哈瑪斯（Hamas）和法塔組織（Fatah）同意該委員會將會管理加薩走廊（Gaza Strip）最南端拉法（Rafah）邊境關卡巴勒斯坦這一側。毗鄰埃及的拉法是加薩唯一不與以色列相通的關卡。

雙方代表告訴法新社，法塔組織代表團今天將會返回約旦河西岸（West Bank）的雷馬拉（Ramallah），尋求阿巴斯批准計畫。法塔組織代表團由中央委員會委員阿瑪德（Azzam Al-Ahmad）擔任團長。

哈瑪斯代表團團長是政治局成員哈雅（Khalil al-Hayya）。

透過外交手段結束加薩戰爭的新一波努力促成此一倡議。去年10月7日哈瑪斯史無前例地突襲以色列而引爆這場戰爭。

以色列和黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）脆弱停火協議生效近一週後，美國、埃及、卡達、土耳其引領上述談判工作。

2006年哈瑪斯在巴勒斯坦議會選舉取得巨大勝利後，哈瑪斯戰士將法塔逐出加薩走廊，兩大派系自此激烈敵對。

哈瑪斯2007年從法塔手中奪下加薩的控制權，世俗主義派的法塔運動則控制巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）和遭到以色列占領的約旦河西岸部分地區。

與此同時，醫務人員表示，以色列軍方今天空襲加薩走廊，至少造成14人喪生，其中大部分死於加薩北部邊沿的貝特拉希亞鎮（Beit Lahiya）。而以軍也對加薩南部再度發布撤離令。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1131203