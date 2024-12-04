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以色列真主黨逾一年衝突 黎巴嫩稱在境內造成4047死

2024/12/4 21:56
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（中央社貝魯特4日綜合外電報導）黎巴嫩衛生部長阿比亞德今天表示，什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨與以色列超過一年的戰爭，已經在境內造成4047名黎巴嫩人喪生，其中大部分於9月以後罹難。

法新社報導，阿比亞德（Firass Abiad）於以色列和真主黨（Hezbollah）停火生效一週後告訴記者：「直到現在為止…登錄在案有4047人死亡、1萬6638人受傷。」

他表示，大部分人於9月15日之後喪生，並說因為還有未經登錄的罹難者，「我們相信真實數字可能更高於此」。

路透社報導，阿比亞德同時表示，死者包括316位孩童、790位婦女。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日與以色列在加薩爆發戰爭，引發真主黨與以色列的上述衝突。

以色列9月對伊朗支持的真主黨升高攻擊，擊斃真主黨領導人納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah），並且對貝魯特和黎巴嫩各地展開激烈空襲後，雙方戰鬥加劇。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1131204

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