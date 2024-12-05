白宮國安顧問：若與中國交戰 彈藥庫恐迅速耗盡

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天示警，稱美國若與中國交戰，彈藥庫可能會迅速耗盡，呼籲應加強持續性國防生產。

法新社報導，蘇利文呼籲即將上任的川普政府延續因烏克蘭戰爭而推動的國內國防工業增產計畫。

蘇利文說：「但願我們到頭來不會與中華人民共和國爆發全面戰爭。」

他在戰略暨國際研究中心（CSIS）表示：「跟中共一樣的任何國家交戰，跟中共一樣的軍隊交戰，都會讓彈藥庫存迅速消耗。」

他說：「一個健康的國防工業基礎，長遠來看，重要的部分在於衝突期間進行重建、激增產量及打造的能力，而非僅在衝突前打造，或為衝突做好準備。」

蘇利文敦促國會和川普政府繼續推動拜登提案，設立一項彈藥周轉基金。

這筆基金每年預算為5億美元，能讓五角大廈在即使因烏克蘭等戰爭導致彈藥耗盡的情況下採購關鍵彈藥。

蘇利文承認，下一屆政府可能會在國防預算規模方面出現辯論，但他強調，增強軍事工業基礎的努力至關重要。冷戰結束後，由於當時美國沒有明顯的競爭對手，國防工業基礎有所萎縮。

他說：「最重要、最基本的是，我們必須持續加速生產和採購我們最需要的物資。」

蘇利文還提到應對美國對手之間彼此合作的必要性，包括中國、俄羅斯、北韓及伊朗。

川普的團隊已明確表態，對美國向烏克蘭提供數以十億計美元武器的興趣不大，並曾提出迫使烏克蘭與俄羅斯快速達成和解的想法。

川普的顧問團，特別是副總統當選人范斯（J.D. Vance）稱，美國的資源應該更妥善用於應對中國威脅。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1131205