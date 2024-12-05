中菲船隻黃岩島海域又槓上 菲國提外交抗議

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（中央社馬尼拉5日綜合外電報導）中國與菲律賓4日在有爭議的南海黃岩島又發生船隻擦撞等衝突，菲律賓外交部今天表示，已向中國提出外交抗議。

路透社報導，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）日益不滿中國在南海的挑釁行徑，4日提出最新一次的外交抗議，在他主政之下，菲國已向中國提出將近200次外交抗議。

據菲國官員指出，菲國漁業局的船隻4日載運補給品給當時正在黃岩島（Scarborough Shoal）作業的菲律賓漁民，中國海警船卻擦撞菲國船隻並發射水砲。

菲律賓海岸防衛隊船艦還遭遇一艘中國海軍軍艦「阻擋、尾隨和危險行徑」，一名菲律賓安全官員說，這些舉動令人深感不安。

菲律賓國家安全會議（NSC）發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）接受「ANC新聞頻道」（ANC News Channel）訪問表示：「我們認為，中華人民共和國（中國）方面急遽升高態勢。」

雖然菲律賓打算維持在南海的非軍事載運補給任務，馬尼拉當局說，菲國保留調動海軍艦艇的權利。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1131205