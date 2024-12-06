敘利亞反抗軍領袖：目標是推翻總統阿薩德統治

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（中央社黎巴嫩貝魯特6日綜合外電報導）敘利亞反抗軍領袖、伊斯蘭主義分子喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）在今天播出的訪問中說，當下在敘利亞發動閃電攻勢的反抗軍，其目的一如既往就是要推翻總統巴夏爾．阿塞德的統治。

一名戰爭觀察員說，伊斯蘭主義分子領導的敘利亞反抗軍從政府手中奪取其他重要城市後，已經來到中部大城荷姆斯（Homs）的大門前。

在一週多一點的時間內，敘利亞第2大城阿勒坡（Aleppo）和戰略要地哈瑪（Hama）自2011年內戰開始以來，首度脫離總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的控制。

如果反抗軍占領荷姆斯，將切斷首都大馬士革的權力中心與地中海沿岸的聯繫，而地中海沿岸是阿塞德家族的大本營，這個家族在過去50年一直統治著敘利亞。

根據戰事監控團體「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）的觀察，截至今天早上，反抗軍距離荷姆斯邊緣僅5公里。

反抗軍聯盟由沙姆解放組織（HTS）領導，沙姆解放組織領袖喬拉尼說，這次攻勢的目標是推翻巴夏爾．阿塞德的統治。

喬拉尼接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「當我們談論目標時，革命的目標仍然是推翻這個政權。我們有權使用一切可用的手段來實現這個目標。」

反抗軍聯盟在沙姆解放組織領導下於11月27日發動攻勢；沙姆解放組織源於蓋達組織（Al-Qaeda）敘利亞分支，但近年來一直試圖改走溫和路線。

支持反抗軍的土耳其今天說，其外交部長費丹（Hakan Fidan）將在週末於卡達與俄羅斯和伊朗外長會面，討論敘利亞局勢。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1131206