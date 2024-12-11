本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳彥翔縱火害8家人喪命一審判死刑 二審改判無期徒刑
首頁 / 國際

美國防部：關島中程彈道飛彈攔截測試成功

2024/12/11 09:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國國防部今天表示，飛彈防禦署（Missile Defense Agency）首度在關島外海進行的測試中成功攔截一枚空中發射的中程彈道飛彈目標，此舉標誌著關島防禦能力的重要里程碑。

路透社報導，美國在西太平洋的領土關島是戰略軍事前哨，與中國的距離比與夏威夷的距離更近。關島在維持美國於西太平洋部署及嚇阻潛在敵人方面發揮至關重要的作用。

這次攔截測試成功，凸顯五角大廈強化關島防禦以應對飛彈威脅日益增長的決心。

這次測試代號為「飛行實驗任務-02」（Flight Experiment Mission-02, FEM-02），結合全新AN/TPY-6雷達與垂直發射系統（Vertical Launching System）的「關島神盾系統」（Aegis Guam System），發射標準3型Block IIA飛彈（Standard Missile-3 Block IIA）。

這款由美國軍火商雷神公司（RTX Corp）製造的飛彈，成功在安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）外海攔截一枚空射中程彈道飛彈目標。

飛彈防禦署署長柯林斯（Heath Collins）肯定這次測試是「極大的團隊努力」成果，強調它對於驗證關島聯合追蹤架構及整合防空與飛彈防禦能力的重要性。

這次成功攔截是開發「關島防禦系統」（Guam Defense System, GDS）整體計畫一環，旨在提供更先進的綜合防空與飛彈防禦系統。

飛彈防禦署計劃利用這次測試蒐集的數據，進一步完善並驗證未來關島防禦系統的概念與需求。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1131211

#五角大廈
#西太平洋
#美國
#美國國防部
#路透社
#彈道飛彈
#關島
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：