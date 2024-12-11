美11月CPI連2升 仍遠低於2022年高峰時

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國11月通貨膨脹情勢連續第2個月上揚，儘管數據遠低於兩年前的高峰，聯邦準備理事會（Fed）的利率決策可能仍將為之複雜化。

美聯社報導，汽車、旅館住房和汽車保險等費用上揚，助長11月消費者物價指數（CPI）略微走升，不過數據仍遠低於高峰2022年6月時的年增9.1%。

法新社報導，勞工部在聲明中表示，CPI年增率從10月的2.6%增為11月的2.7%。

最新數據與道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和「華爾街日報」（The Wall Street Journal）訪調經濟學家預估的中位數相符。

然而，這為致力讓通膨率回歸2%長期目標的Fed增添挑戰，可能導致Fed於未來數月期間放緩降息腳步。

Fed最近開始將利率從20年高點下調，目前基準放款利率來到4.50%和4.75%區間，較9月時低了0.75個百分點。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）數據，金融巿場普遍預期Fed下週將會降息3碼。

美國通膨增幅今年大部分時間呈現放緩趨勢，9月CPI年增率來到2.4%，但接下來又連續兩個月逆勢走升。（譯者：何宏儒）1131211